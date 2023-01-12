76% українських біженців хочуть повернутися додому

15:10 12 січня Київ, Україна

Близько 76% українців, які вимушені виїхати за кордон через військову агресію росії, у майбутньому планують повернутися в Україну.



Про це свідчать результати дослідження, проведеного Громадянською мережею ОПОРА в ефірі телемарафону на "Громадському".

"Близько 24% громадян України не планують повертатися. Але 76% планують – це дуже добрий показник. І тому, щоб вони таки повернулися, і в нас не було демографічної трагедії після завершення війни, бойових дій — а про це суспільство має думати сьогодні, і держава, і влада — треба мислити категоріями, які читають, дивляться українці, через які канали з ними можна спілкуватися щодо освіти, працевлаштування, економічної ситуації, кому вони довіряють, як споживають інформацію", — зазначила Ольга Айвазовська.

Вона закликала українські органи влади, депутатів та журналістів звернути увагу на проведене організацією дослідження, оскільки воно стосується багатьох тем і категорій громадян, зокрема тих, які відмовляються набувати офіційного статусу біженця.

"Щоб було бажання повертатися, будь-який громадянин повинен мати відчуття правильного руху, вектора розвитку держави. Навіть за ще тривалих бойових дій громадяни повинні розуміти, що в Україні є перспективи. А 71% переконаний, що Україна протягом 10 років стане членом європейського суспільства і розвиватиметься досить ефективно, буде успішною державою. Такий настрій має бути збережений", - наголосила громадська діячка.

Отже, вона вважає за необхідне надавати українцям, які опинилися за кордоном, правдиву інформацію, що відбувається у сфері безпеки, які перспективи у сфері працевлаштування, який план відновлення України і як він допоможе державі стати майданчиком для ефективного зростання і чому українці мають пріоритет, зокрема, по ринку праці після завершення бойових дій.

"Для багатьох ця тема може виглядати передчасною. Але ми завжди відстаємо. Тому наші військові зараз мають робити те, що вони роблять, а ми, як частина суспільства, зобов'язані аналізувати процеси, щоб правильно заздалегідь знаходити рішення", - зазначила Айвазовська.

За її словами, висновки дослідження свідчать про те, що держава має більше спілкуватися з громадянами через соціальні мережі та кібертехнології.