74% українців підтримують виїзд молодих хлопців на навчання за кордон під час війни – опитування

15:33 11 серпня Київ, Україна

В Україні 74% громадян підтримують ідею надати молодим чоловікам віком від 16 до 25 років можливість вільно виїжджати за кордон для навчання у період воєнних дій.



Ці результати стали підсумком опитування, під назвою "Між вибором якісної освіти та забезпеченням безпеки: адаптація шкільної системи та вступних іспитів в умовах військового конфлікту". Аналітичний огляд, представлений Поліною Бондаренко, яка досліджує настрої громадян, був опублікований за підтримки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.



Цікаво, що 53% населення країни виступають проти можливості виїзду чоловіків за кордон під час війни, незалежно від віку. Однак, якщо йдеться про молодих чоловіків, які планують поїхати навчатися за кордон, то 74% українців поділяють думку про те, що їм слід надати таку можливість.



Докладніше озвучуючи дані, Поліна Бондаренко зауважила, що частка незгодних із цією ідеєю становить 18%.



Зацікавленість у забезпеченні вільного виїзду молодих учнів незалежна від статевої приналежності респондентів.



Дане національне опитування було проведено спільно Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології у період з 3 по 17 липня 2023 року. Дослідження охопило 2011 осіб, які досягли 18-річного віку і мешкають на контрольованих Україною територіях.



Важливо, що у вибірку не увійшли індивідууми, які знаходяться у специфічних умовах, як-от лікарні, в'язниці і військова служба, що забезпечило більш репрезентативний характер даного дослідження.