73-я річниця весілля королеви Єлизавети II і принца Філіпа

12:50 20 листопада Київ, Україна

Шлюб Єлизавети II і герцога Единбурзького Філіпа - найдовший союз в історії британської монархії, сьогодні пара відзначає 73-ю річницю весілля, яке відбулося в 1947 році в Вестмінстерському абатстві.

"Королева і герцог Единбурзький дивляться на ювілейну листівку, зроблену принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, а також на інші листівки і листи, надіслані доброзичливцями на честь святкування їхньої 73-ї річниці", - йдеться в повідомленні під фото.

Церемонія весілля королеви і її чоловіка відбулася у Вестмінстерському абатстві в 1947 році.