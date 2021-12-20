6 грудня у Києві презентують відеопроєкт «Жінки, які загинули за Україну»

17:39 03 грудень Київ, Україна

У День Збройних сил України, який відзначають 6 грудня, Український інститут національної пам'яті разом із Жіночим ветеранським рухом та Національним музеєм історії України у Другій світовій проведе показ відео з проєкту «Жінки, які загинули за Україну» та дискусію «Жінки в українській визвольній боротьбі у 20 -21 століттях. Чи місце жінки в армії?

Проєкт «Жінки, які загинули за Україну» – цикл із восьми фільмів про жінок, які загинули в нинішній російсько-українській війні. Створено Жіночим ветеранським рухом за підтримки Українського інституту національної пам'яті. У відеоісторіях учасниці руху розповідають про загиблих сестер і намагаються розкрити позицію жінки, яка добровільно пішла захищати свою країну. Героїнями циклу стали Ярослава Никоненко, Наталія Хоружа, Яна Червона, Сабіна Галицька, Ірина Шевченко, Олеся Бакланова, Катерина Носкова та Клавдія Ситник.



З 2014 р. у російсько-українській війні загинули 20 хоробрих захисниць. Проте жодна жінка-військовослужбовець не була удостоєна найвищого звання – Героя України. У 2021 р. Жіночий ветеранський рух здійснив подання на присвоєння його трьом героїням відеопроєкту: Ірині Шевченко, Сабіні Галицькій та Наталії Хоружій. Вони загинули на сході України, рятуючи життя інших.



У ході дискусії порушаться питання про місце жінки на війні: