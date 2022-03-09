6 годин у заручниках: окупанти у Бердянську намагалися схилити журналістів до співпраці

20:30 08 березень Київ, Україна

У Бердянську Запорізької області російські окупанти заблокували місцевих журналістів у приміщенні інформаційної групи "ПРО100" та пропонували співпрацю.



Українські медійники відмовилися співпрацювати з росіянами, повідомив 8 березня голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці у Фейсбуці.



Він розповів, що НСЖУ вдалося поспілкуватися з одним із бердянських журналістів, який проінформував про деталі прямої інформаційної окупації.



Той розповів, що редакція мала намір провести планування роботи найближчими днями та привітати жінок з 8 березня.

Але прийшли російські військові, з ними теж були чоловіки в балаклавах, не у військовій формі. Пішли пропозиції. Працювати. Усі, хто прийшов до нас – сторонні люди, привезені. Можна сказати, що серед них є фахівці з різних інформаційних та технологічних напрямків, вони готові налагоджувати та мовити", – розповів чоловік (його ім'я не називається через міркування безпеки).

Він уточнив, що колектив створив враження, що окупантів консультували, можливо, джерела в силових відомствах з досвіду бердянських журналістів, різних ситуацій, які з ними траплялися в минулі роки.

"Як аргумент на користь роботи за нових умов окупації нам нагадували про певні інциденти минулого, коли нібито "націоналісти тиснули на місцевих журналістів", - уточнив співрозмовник НСЖУ.

Протримавши людей фактично у заручниках шість годин, окупанти їх відпустили додому, розповів Томіленко.



До групи "ПРО100" входять ТРК "Південь", онлайн-радіо "Азовська хвиля", онлайн-ресурс "pro.berdiansk.biz", газети "Бердянські відомості", "Бердянськ діловий", "Відомості Півдня".



НСЖУ висловила солідарність із колегами, які відмовилися працювати на окупантів. Водночас ситуація з безпекою журналістів та медіапрацівників у регіонах, де є російська армія, надзвичайно тривожна, загрозлива, зазначили в організації.



Спілка українських журналістів фіксує військові злочини Росії проти працівників ЗМІ та інформує про них Європейську та Міжнародну Федерацію, зазначив Томіленко.