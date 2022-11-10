08:03 10 листопада Київ, Україна





Дослідники



Загалом 43% респондентів повністю почуваються частиною національного опору, а 17% скоріше тяжіють до цього. Ще третина респондентів, 32%, зазначили, що почуваються частково залученими. Водночас лише 4% опитаних швидше не почуваються частиною опору чи зовсім не почуваються. 60% українців почуваються частиною національного спротиву, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.Дослідники попросили оцінити респондентів за шкалою від 0 до 10, наскільки вони особисто почуваються частиною національного опору. Наприклад, "5" означає, що людина частково відчуває, "10" - відчуває повністю. Оцінки від 7 до 10 трактували як відчуття себе частиною опору.Загалом 43% респондентів повністю почуваються частиною національного опору, а 17% скоріше тяжіють до цього. Ще третина респондентів, 32%, зазначили, що почуваються частково залученими. Водночас лише 4% опитаних швидше не почуваються частиною опору чи зовсім не почуваються.

Частка тих, хто посувається частиною опору, знижується із заходу на схід (з 68 до 48%). Але такий результат виходить через те, що зростає частка респондентів, які дали проміжні оцінки. Тому загалом у всіх регіонах більшість населення вважає себе причетним до опору.

Серед тих, хто вибрав українську мову для інтерв'ю, 63% почуваються частиною опору. Серед тих, хто вибрав російську, таких 42% (серед них також більше тих, хто назвав себе частково відповідним опору).

Опитування проводилось протягом 21-23 жовтня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед тисяч респондентів у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.