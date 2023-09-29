60 000 українців безпідставно отримали по 6,5 тисячі гривень за програмою "е-Підтримка"

Станом на початок вересня 2023 року понад 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти за програмою "е-Підтримка" у розмірі 6 500 грн. Безпідставно таку одноразову допомогу отримали 60 тисяч українців на загальну суму 390 млн грн.

"З 30,9 млрд грн, які держава виплатила під час повномасштабної війни за програмою "е-Підтримка", 390 млн грн було виплачено неправомірно. Усього 60 тисяч українців отримали по 6,5 тисячі грн, не маючи на це підстав. При цьому майже чверть таких одержувачів - 14,5 тисячі "бюджетників" - вже повернули кошти до державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що всі ці громадяни є працівниками бюджетних установ, тобто їм не мала виплачуватись ця допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернені кошти мають бути спрямовані на потреби національної безпеки та оборони.



Держава почала виплачувати кошти за програмою "е-Підтримка" ще 2021 року — тоді розмір допомоги дорівнював 1 тисячі грн, а отримували її українці, які вакцинувалися від Covid-19. З початку повномасштабного вторгнення ця програма була поширена на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому прийом заявок на отримання 6,5 тисячі гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава тільки займалася виплатами за вже отриманими заявками.