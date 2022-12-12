67 журналістів загинули під час виконання робочих завдань у 2022 році. Найбільше смертей – в Україні

15:30 12 грудня Київ, Україна

У 2022 році у світі під час виконання робочих завдань загинули 67 журналістів, повідомили у Міжнародній федерації журналістів (IFJ).



Найбільше медійників загинули в Україні, висвітлюючи повномасштабне російське вторгнення. За даними IFJ, це 12 осіб, серед яких фотожурналіст Макс Левін, фіксер Fox News Олександра Кувшинова та кореспондент Євген Сакун.

Серед загиблих іноземці: оператор Fox News П'єр Закшевський, співробітник Time Брент Рено, журналіст французького телеканалу BFM TV Фредерік Леклер та литовський режисер Мантас Кведаравічюс, розстріляний російськими військовими під час зйомок документальної стрічки у Маріуполі.