67 журналістів загинули під час виконання робочих завдань у 2022 році. Найбільше смертей – в Україні

У 2022 році у світі під час виконання робочих завдань загинули 67 журналістів, повідомили у Міжнародній федерації журналістів (IFJ).
Найбільше медійників загинули в Україні, висвітлюючи повномасштабне російське вторгнення. За даними IFJ, це 12 осіб, серед яких фотожурналіст Макс Левін, фіксер Fox News Олександра Кувшинова та кореспондент Євген Сакун.
Найбільше медійників загинули в Україні, висвітлюючи повномасштабне російське вторгнення. За даними IFJ, це 12 осіб, серед яких фотожурналіст Макс Левін, фіксер Fox News Олександра Кувшинова та кореспондент Євген Сакун.
Серед загиблих іноземці: оператор Fox News П'єр Закшевський, співробітник Time Брент Рено, журналіст французького телеканалу BFM TV Фредерік Леклер та литовський режисер Мантас Кведаравічюс, розстріляний російськими військовими під час зйомок документальної стрічки у Маріуполі.
У той самий час багато смертей зафіксовано в Мексиці через активність злочинних організацій, а також на тлі гуманітарної кризи на Гаїті, де озброєні угруповання заблокували основний вантажний порт, через який держава отримує більшість пального. У цих країнах загинули 11 та 6 журналістів відповідно.
Чотири вбивства зафіксували на Філіппінах, ще п'ять журналістів загинули під час політичної кризи у Пакистані.
2022-го відбулося «різке зростання» кількості загиблих та ув'язнених журналістів, зазначають в IFJ. Смертельні випадки сталися у 21 країні. Минулого року федерація зафіксувала 47 смертей медійників.
У низці країн тривають політичні репресії проти журналістів. Щонайменше 375 журналістів та медіапрацівників перебувають за ґратами за професійну діяльність, звітують у IFJ. У Китаї та Гонконзі у в'язницях утримуються 84 журналісти, далі за кількістю ув'язнених М'янма (64), Туреччина (51), Іран (34), білорусь (33), Єгипет (23), росія та окупований нею Крим (29), Саудівська Аравія (11), Ємен (10), Сирія (9) та Індія (7).
Повний список загиблих у 2022 році журналістів опубліковано за цим посиланням.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі