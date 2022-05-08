66% європейців підтримують вступ України до Євросоюзу

08:59 06 травня Київ, Україна

66% європейців вважають, що Україна має вступити до ЄС, коли буде готова, йдеться у квітневому опитуванні Flash Eurobarometer. Крім того, 71% погоджуються з тим, що Україна є частиною «європейської сім'ї», а 89% співчувають українцям.

Синій – «Цілком підтримую», блакитний – «Швидше підтримую», жовтий – «Швидше не підтримую», помаранчевий – «Цілком не підтримую», сірий – «Не знаю»

Найбільше підтримують вступ України до ЄС у Португалії (87%), Естонії (83%), Литві (82%) та Польщі (81%). У той самий час найменше охочих бачити Україну в ЄС опинилося серед громадян Угорщини (48%), Болгарії (51%) та Люксембургу (52%).



Надання гуманітарної допомоги українцям схвалюють понад дев'ять із десяти опитаних європейців (93%), а 88% підтримують ідею приймати в ЄС евакуйованих. Ще 80% схвалюють фінансову підтримку.



Крім того, переважна більшість європейців (80%) підтримують економічні санкції проти росії.