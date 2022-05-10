На цей момент в країни Євросоюзу можуть в'їжджати дипломати і українці з робочими візами або дозволом на проживання, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, кордони ЄС для українців відкриють після істотного зменшення кількості хворих на Covid-19.
Незважаючи на це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС.
Кулеба нагадав, що на цих вихідних полетів перший в історії прямий авіарейс Київ-Скоп'є, і Північна Македонія зараз відкрита для українців, незважаючи на пандемію. Крім того, минулого тижня також здійснили перший прямий авіарейс з України в Чорногорію.
Також Кулеба нагадав, що новий локдаун, можливість якого зараз обговорюється, не зачепить закордонний відпочинок. Він вважає, що закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно.
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