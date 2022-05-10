17:24 07 грудня Київ, Україна

На цей момент в країни Євросоюзу можуть в'їжджати дипломати і українці з робочими візами або дозволом на проживання, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, кордони ЄС для українців відкриють після істотного зменшення кількості хворих на Covid-19.

"Це не питання загальної вакцинації, але це питання, безумовно, істотного зменшення цифр захворюваності на COVID-19 в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба

Незважаючи на це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС.

"Насправді в світі є куди поїхати, і ми постійно працюємо з різними країнами світу, щоб розблокувати можливість для українців туди поїхати. Зараз, навіть незважаючи на пандемію і карантин, у нас 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 в Європі", - сказав він.

Кулеба нагадав, що на цих вихідних полетів перший в історії прямий авіарейс Київ-Скоп'є, і Північна Македонія зараз відкрита для українців, незважаючи на пандемію. Крім того, минулого тижня також здійснили перший прямий авіарейс з України в Чорногорію.

"Це тільки за минулий тиждень два приклади копіткої роботи, яку дипломатична система веде регулярно, щоб збільшувати для громадян України свободу руху в світі. Адже настане час, коли коронавірус зникне, ми знову будемо вільно подорожувати, і ми хочемо підійти до цього моменту максимально підготовленими", - додав глава МЗС України.

Також Кулеба нагадав, що новий локдаун, можливість якого зараз обговорюється, не зачепить закордонний відпочинок. Він вважає, що закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно.