5 найпомітніших позитивних змін у сфері прав людини, що відбулися у 2021 році

17:41 14 січень Київ, Україна

У 2021 році в Україні відбулася низка помітних позитивних змін у сфері прав людини, зокрема, ухвалено закон про корінні народи та посилено відповідальність за сексизм у рекламі.



Запуск Кримської платформи

23 серпня у Києві успішно відбувся установчий саміт Кримської платформи – ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний формат. Ініціатива стала відповіддю на багаторічні заклики правозахисних організацій щодо створення подібного формату у відповідь на системні та грубі порушення Росією прав людини у тимчасово окупованому Криму. Правозахисне

Співтовариство України переконане, що лише деокупація півострова може покласти край цьому.

Крім головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні мирним шляхом – платформа спрямована, зокрема, на запобігання порушенням прав людини під час окупації півострова та захисту жертв окупаційного режиму.



В інавгураційному саміті платформи взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій.



Втім, щоб повернути Росію в русло міжнародного права, зусиль, які докладаються зараз, зокрема, з боку світової спільноти недостатньо. Росія продовжує у Криму переслідувати громадян України у політично мотивованих кримінальних та адміністративних справах, тому Україна закликає уряди інших країн приєднатися до Кримської платформи, а міжнародні неурядові організації, аналітичні центри, незалежні експерти та правозахисники – до Експертної мережі платформи.



Закон про корінні народи

Ще у березні 2014 року одразу після захоплення Кримського півострова Росією Верховна Рада України ухвалила заяву, в якій визнала кримських татар корінним народом України. Однак, що означає на практиці такий статус, не було зрозуміло, адже протягом семи наступних років парламент не ухвалив жодного закону, який би роз'яснив це поняття, закріпив права корінного народу та статус його представницьких

органів.

Ситуація змінилася лише влітку 2021 року, коли було прийнято і 23 липня набув чинності закон "Про корінні народи України". Водночас росіяни не підпадають під використане в законі міжнародне визначення корінних народів, хоча б тому, що мають власну державу за межами України.



Крім того, у світі корінними вважаються народи, що мешкають у багатоетнічних суспільствах незалежних країн і є нащадками тих, хто населяв ці території у період завоювання, колонізації чи встановлення існуючих кордонів.. У 2007 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила декларацію про права корінних народів, адже, за даними організації, у більш ніж 70 країнах світу до таких належать 370 мільйонів людей, а багатьом з них загрожує зникнення.



Згідно з декларацією, на території проживання корінного народу без його згоди чи прохання не можна вести будь-яку військову діяльність. У статті сьомій йдеться, що «корінні народи мають колективне право на життя в умовах свободи, миру та безпеки як самобутні.



Посилення відповідальності за сексизм у рекламі

Є позитивні зрушення і в галузі гендерної рівності. У 2021 році в Україні посилили відповідальність за сексизм у рекламі, нові

норми запрацюють із 8 січня 2022 року.

Так, 10 вересня 2021 року парламент підтримав законопроект №3427 про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.



З цим законом в Україні з'являється поняття "дискримінаційна реклама за ознакою статі". Відповідно до документа це:

«Реклама, що містить затвердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної або іншої переваги однієї статі над іншою та/або стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення.



Реклама, яка принижує гідність людини за ознакою статі, показує насильство за ознакою статі. А також реклама, яка використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, що не належать до рекламованого продукту або способу його споживання”.



У пояснювальній записці до законопроекту №3427 йдеться, що Держпродспоживслужба та Омбудсман щороку отримують понад 500 скарг щодо дискримінації за ознакою статі в рекламі. За 2019 рік рекламодавці сплатили понад два мільйони гривень штрафів за сексизм у рекламі. Проте відсутність у законодавстві чіткого роз'яснення щодо змісту поняття "дискримінаційна реклама" не дозволяла достатньо ефективно карати порушників.



Тому новий закон посилює деякі з існуючих норм. Тепер за використання сексизму в рекламі про працевлаштування рекламодавець має сплатити штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, що станом на січень 2022 року складе 65 тисяч гривень.



Крім того, за неподання або подання свідомо недостовірної інформації про вартість розповсюдження чи виготовлення реклами рекламодавців штрафуватимуть у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).



Ця додаткова норма має карати рекламодавців – порушників закону про рекламу, які зменшують вартість реклами, щоб не сплачувати штрафи, зокрема за сексизм у рекламі.



Нагадаємо, що згідно із законом, у разі розміщення забороненої реклами рекламодавець повинен сплачувати штраф у п'ятикратному розмірі вартості реклами, а повторне вчинення порушення протягом року призведе до штрафу у десятикратному розмірі вартості поширеної реклами.



Посилено захист дітей від сексуального насильства

18 лютого 2021 року Верховна Рада імплементувала підписану 14 років тому Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної

експлуатації та сексуального насильства, відому як Лансаротська конвенція.

Конвенцію, що стала першим міжнародним документом стосовно питання сексуального насильства над дітьми вдома або в сім'ї, підписали на іспанському острові Лансароті в жовтні 2007 року.. Через місяць її підписала і Україна, проте Верховна Рада ратифікувала договір лише за п'ять років, у червні 2012 року.

Згідно з документом, держави-підписанти повинні кримінально переслідувати людей за дії сексуального характеру з дітьми молодшими за вік сексуальної згоди, який в Україні становить 16 років.. Водночас, на покарання кривдників не повинен впливати контекст, у якому відбулося насильство. Документ зазначає, що держави мають інформувати та навчати дітей, щоб у майбутньому вони не стали жертвами сексуальної експлуатації та насильства, а правоохоронці мають ефективно стежити за кривдниками.

Закон, що імплементує Лансаротську конвенцію (1256-IX), доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями: "Домання дитини для сексуальних цілей"; "Свідоме отримання доступу, придбання, володіння, виготовлення чи розповсюдження дитячої порнографії"; Свідоме отримання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут чи розповсюдження.



А також доповнює Кримінальний процесуальний кодекс положеннями про те, що кримінальне провадження за злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої або неповнолітньої особи має здійснюватися невідкладно та розглядатися в суді насамперед.. Також передбачено додаткові гарантії обліку найкращих інтересів під час проведення допиту.



За словами юристки Центру "Розвиток демократії" Олени Зайцевої, закон зумовить низку важливих змін, оскільки продовжує терміни давності щодо злочинів щодо дітей та уточнює відповідальність за спробу "обмінювати" на винагороду дії сексуального характеру з особою до 16 років (фактично за використання дитячої практики). .



Також документ має допомогти більш ефективно перешкоджати обігу дитячої порнографії.



Зайцева розповіла, що однією з найдієвіших новацій у проекті стало чітке визначення того, що є домаганням дитини в інтернеті, та визначення покарання за такі дії: “Нарешті запропоновано деякі заходи щодо запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству. Чому "нарешті"? По-перше, зазначена конвенція Україна ратифікувала вже понад вісім років тому, і хотілося б, щоб такі зміни вносилися швидше. По-друге, в Україні дійсно спостерігається увага до заходів допомоги постраждалим у цій сфері, заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків, тоді як заходи щодо запобігання проблемі отримують недостатньо зусиль та уваги”.



Запуск ринку землі

У 2021 році в Україні було запущено ринок землі, а громадяни тепер можуть реалізовувати своє право власності та продавати/купувати

сільськогосподарські угіддя.

Це стало результатом прийняття 31 березня 2020 року закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, згідно з яким з 1 липня 2021 року було скасовано мораторій на продаж аграрної землі, який діяв в Україні двадцять років, з 2001 року, а земля стала предметом купівлі-продажу.



Цей мораторій порушував право власності, захищене статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (див.. також рішення Європейського суду з прав людини "Зеленчук та Цицюра проти України" (2018 рік).



Зняття мораторію було однією з вимог правозахисників до новообраних президентів та парламенту. Адже тому власники паїв не могли вільно розпоряджатися своєю власністю, продавати землю чи отримувати справедливу ціну від її оренди, що також призвело до формування тіньового ринку землі та корупції.



За час існування мораторію близько півтора мільйона землевласників померли, так і не скориставшись своїм правом розпоряджатися землею.



За перші півроку з моменту відкриття ринку землі було укладено 77880 угод.