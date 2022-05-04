5 мільйонів українців залишили Україну

Кількість осіб, які залишили Україну з початку повномасштабної війни, перевищила 5,5 мільйона.
Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які розміщені на відповідному сайті.
За наявними даними, станом на 1 травня 5563959 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.
Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина), точних даних щодо їхнього подальшого пересування Європою немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.
До Польщі виїхали 3 056 826 українців, до Румунії – 825 874 особи, до Угорщини – 530 157 осіб, до Молдови – 447 604 особи. Ще 379 447 людей виїхали до Словаччини.
Зауважимо, що у наведеній статистиці ООН користується також даними урядів білорусі та росії, та стверджує, що в ці країни поїхали 25 002 та 681 156 осіб відповідно.
За наявними даними, станом на 1 травня 5563959 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.
Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина), точних даних щодо їхнього подальшого пересування Європою немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.
До Польщі виїхали 3 056 826 українців, до Румунії – 825 874 особи, до Угорщини – 530 157 осіб, до Молдови – 447 604 особи. Ще 379 447 людей виїхали до Словаччини.
Зауважимо, що у наведеній статистиці ООН користується також даними урядів білорусі та росії, та стверджує, що в ці країни поїхали 25 002 та 681 156 осіб відповідно.
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