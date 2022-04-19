5 років з дня загибелі Павла Шеремета: в Києві вшанували пам'ять журналіста

12:04 20 липня Київ, Україна

Рівно 5 років назад, 20 липня, був підірваний у власному автомобілі журналіст Павло Шеремет. Резонансна справа досі не розкрита.

Колеги і друзі Шеремета прийшли на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві, де рівно 5 років тому в цей час стався вибух. Серед них і громадянська дружина Павла - Олена Притула.





Щороку вони приходять сюди саме о 7:45 - це час, коли вибухнула машина, в якій їхав Шеремет. Увечері активісти планують зібратися знову біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, щоб в черговий раз вимагати розкриття вбивства журналіста.

Резонансна справа досі не розкрита. В кінці 2019 року за підозрою у вбивстві журналіста заарештували музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлію Кузьменко і військового медика Яну Дугарь. Всі вони свою причетність до злочину заперечували. Згодом Дугарь відпустили під заставу, а Кузьменко та Антоненка - під домашній арешт. Всі ці роки до справи прикута увага громадськості.

Справу стосовно тих, кого МВС вважає виконавцями, розглядає суд. Питання "Хто вбив Павла?" досі залишається відкритим.

Вбивство Шеремета

Як повідомлялося, Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.