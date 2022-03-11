5-й ювілейний фестиваль «Тиждень швейцарського кіно» пройде в онлайн-форматі

16:10 11 червень Київ, Україна

З 18 по 27 червня відбудеться «Тиждень швейцарського кіно», в програму фестивалю увійшли найактуальніші фільми Швейцарії.

Подія, організована Посольством Швейцарії в Україні спільно з компанією «Артхаус Трафік», пройде онлайн вдруге.

Цього року фокусом фестивальної програми стали проблеми екології: відносини людини і навколишнього середовища - наскрізна тема документальної частини збірки.



Номінант Санденса 2021 і головний призер Docudays 2021, фільм «Приборкання саду» розповідає про вишукане захоплення колишнього прем'єр-міністра Грузії - колекціонування столітніх дерев. Хобі його не безневинне: щоб пересадити величезне дерево, доводиться вирубувати інші, переносити кабелі електромереж і прокладати нові дороги через мандаринові плантації.



Стрічка «Нобелівський громадянин» знайомить глядачів з нобеліатом з хімії Жаком Дюбоше, який став талісманом молодіжних кліматичних страйків. Картина була номінована на Швейцарську кінопремію 2021 за кращий монтаж.





Продовжує тему кліматичних страйків фільм «Жаркіше, ніж клімат» про екоактивізм на місцевому рівні, що отримав сильний поштовх в Швейцарії після закликів молодої активістки Грети Тунберг. Він демонструє рік діяльності групи, яка організовує п'ятничні протести в швейцарському містечку Біль.

22 червня о 20:00 в рамках Тижня швейцарського кіно також відбудеться круглий стіл на тему «Природа - для всіх, і всі - для природи». Захід транслюватиметься на сторінці «Артхаус Трафік» в Facebook.