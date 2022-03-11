5-й ювілейний фестиваль «Тиждень швейцарського кіно» пройде в онлайн-форматі

З 18 по 27 червня відбудеться «Тиждень швейцарського кіно», в програму фестивалю увійшли найактуальніші фільми Швейцарії.
Подія, організована Посольством Швейцарії в Україні спільно з компанією «Артхаус Трафік», пройде онлайн вдруге.
Цього року фокусом фестивальної програми стали проблеми екології: відносини людини і навколишнього середовища - наскрізна тема документальної частини збірки.
Номінант Санденса 2021 і головний призер Docudays 2021, фільм «Приборкання саду» розповідає про вишукане захоплення колишнього прем'єр-міністра Грузії - колекціонування столітніх дерев. Хобі його не безневинне: щоб пересадити величезне дерево, доводиться вирубувати інші, переносити кабелі електромереж і прокладати нові дороги через мандаринові плантації.
Стрічка «Нобелівський громадянин» знайомить глядачів з нобеліатом з хімії Жаком Дюбоше, який став талісманом молодіжних кліматичних страйків. Картина була номінована на Швейцарську кінопремію 2021 за кращий монтаж.
Номінант Санденса 2021 і головний призер Docudays 2021, фільм «Приборкання саду» розповідає про вишукане захоплення колишнього прем'єр-міністра Грузії - колекціонування столітніх дерев. Хобі його не безневинне: щоб пересадити величезне дерево, доводиться вирубувати інші, переносити кабелі електромереж і прокладати нові дороги через мандаринові плантації.
Стрічка «Нобелівський громадянин» знайомить глядачів з нобеліатом з хімії Жаком Дюбоше, який став талісманом молодіжних кліматичних страйків. Картина була номінована на Швейцарську кінопремію 2021 за кращий монтаж.
Продовжує тему кліматичних страйків фільм «Жаркіше, ніж клімат» про екоактивізм на місцевому рівні, що отримав сильний поштовх в Швейцарії після закликів молодої активістки Грети Тунберг. Він демонструє рік діяльності групи, яка організовує п'ятничні протести в швейцарському містечку Біль.
22 червня о 20:00 в рамках Тижня швейцарського кіно також відбудеться круглий стіл на тему «Природа - для всіх, і всі - для природи». Захід транслюватиметься на сторінці «Артхаус Трафік» в Facebook.
Крім документальних стрічок на екологічну тематику, в програму також увійшли три ігрових фільми різних жанрів.
Драма «Моя маленька сестричка» розповідає про возз'єднання двох близнюків - тяжкохворого Свена, зірки театру і Лізи, яка колись покинула свої художні амбіції і рідне місто. У фільмі знялися зіркові актори Ніна Хосс («Йєлла», «Батьківщина»), Ларс Айдінгер («Уроки фарсі», «Робота без авторства»), Марта Келлер («Марафонець») і Йенс Альбінус («Німфоманка»). Стрічка стала номінантом на «Золотого ведмедя» і премію «Тедді» Берлінале 2021, а також володаркою п'яти Швейцарських кінопремій 2021. Українська прем'єра відбулася на кінофестивалі «Молодість» 2021.
Історична сімейна драма «Як Гітлер украв рожевого кролика» - екранізація однойменного автобіографічного роману Джудіт Керр. У ній йдеться про дев'ятирічну дівчинку, родина якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів. Кращий молодіжний фільм 2020 року версії Баварської і Німецької кіноакадемій, хіт Чілдрен кінофесту 2021.
«Годинник цокає» - сучасна комедія про пригоди жінок за тридцять в світі, переповненому високими вимогами суспільства, пов'язаними з дітьми та відносинами. Номінант на Приз глядацьких симпатій кінофестивалю «Золотурн» 2020.
Подивитися стрічки фестивалю можна з 18 до 27 червня на сайті swissfilm.org.ua безкоштовно. Перегляд можливий тільки на території України. Всі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. Кількість переглядів деяких стрічок обмежена.
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