5 главных заблуждений о растительно-сливочных смесях

Так чи шкідлива рослинно-вершкова суміш або маргарин?
Головне причиною, чому рослинно-вершкова суміш має велику популярність в країнах Європи і Америки, ніж в Україні, є величезного кількість думок про її шкоду. Давайте розберемося, що правда, а що брехня. І чому ціна - не головний показник якості?
Міф № 1
Рослинно-вершкова суміш - це продукт для бідних
Не секрет, що рослинні жири дешевше молочних. А оскільки вершкове масло складається тільки з молочних жирів, то ціна рослинно-вершкових сумішей може бути нижче на 30-40%.
Але велика ціна далеко не завжди запорука високої якості. Рослинно-вершкова суміш - це аж ніяк не дешевий замінник масла, а окремий продукт з оптимальним жирно-кислотним складом, який був розроблений дієтологами і на початку ХХ століття і навіть продавався в аптеках.
Також, справедливості заради, варто відзначити, що в Європі деякі рослинно-вершкові суміші, збагачені біологічно активними речовинами, коштують навіть дорожче, ніж масло. І європейські споживачі активно купують ці продукти, розуміючи їх цінність і користь для здоров'я.
Міф № 2
Рослинно-вершкові суміші мають шкідливий склад
Тут, в першу чергу, згадують про шкоду транс-жирів, часте вживання яких підвищує ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, здатне спровокувати розвиток хронічних запальних процесів, привести до ожиріння.
Це найпоширеніше оману. У складі якісних рослинно-вершкових сумішей згідно ДСТУ міститься не більше 8% трансжирів, що відповідає нормам МОЗ.
Другим побоюванням за популярністю після транс-жирів зазвичай йде холестерин, але і цей факт - ще одна помилка. Холестерин міститься тільки в молочних жирах, тому його вміст у сумішах рослинно-вершкових набагато менше, ніж в маслі. Дієтологи навіть радять додавати суміші в раціон, щоб знизити рівень холестерину.
Крім цього, сучасні виробники додають в рослинно-вершкові суміші корисні інгредієнти, такі як вітаміни, фітостерини, пробіотики, пребіотики, есенціальні жирні кислоти і харчові волокна.
Міф № 3
Рослинно-вершкова суміш - це недомасло або той же маргарин
Таке твердження хибне - згідно зі стандартами виробництва маргаринів, в цьому продукті не регламентується вміст трансізомерів - може бути до 40%. У рослинно-вершкових сумішах ж збалансований жирнокислотний склад: співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот знаходиться на оптимальному рівні.
На відміну від маргаринів, в рослинно-вершкових сумішах більше поліненасичених жирних кислот. Як відзначають експерти-дієтологи, ненасичені жири зміцнюють клітинні мембрани, позитивно впливають на показники крові, налагоджують ліпідний обмін, стабілізують гормональний фон і сприяють виробленню гормону радості серотоніну.
Варто також відзначити, що маргарини досить тверді, а рослинно-вершкові суміші м'які, тому легко намазуються на хліб і не кришаться, навіть якщо їх тільки дістали з холодильника.
Міф № 4
Рослинно-вершкова суміш - це продукт з "голодних" 90-х років
Рослинно-вершкові суміші - це не новий продукт, його історія бере початок в 20-х роках ХХ століття. Неприємна асоціація з 90-ми закріпилася в свідомості, завдяки нав'язливої реклами неякісних продуктів, яка в той час атакувала нас по телевізору.
Рослинно-вершкові суміші в Німеччині почали випускати ще в 1924 році як продукт здорового харчування. Більш того, в 30-х роках минулого століття вони продавалися тільки в аптеках.
На сьогодні найбільшими споживачами рослинно-вершкових сумішей є не що розвиваються країни, а Європейський Союз і США, де конкуренція і культура споживання знаходяться на дуже високому рівні.
Міф № 5
Рослинно-вершкові суміші підходять тільки для випічки
Багато споживачів використовують суміші рослинного і вершкового масла виключно для випічки. Але цей продукт прекрасно підходить ще й для гарнірів, соусів, бутербродів і кремів.
Адже він легко намазується на хліб, має приємний вершковий смак і не замерзає в холодильнику.
Завдяки суміші рослинного і вершкового масла, картопляне пюре стає ніжним і повітряним, каші - розсипчастими і смачними, печиво - пористим, з приємним вершковим смаком.
Крім цього, рослинно-вершкова суміш ідеально підходить для смаження, так як не горить і не піниться на сковороді.
Також суміш незамінна в приготуванні кремів, адже вони виходять пишними і однорідними.
Головне причиною, чому рослинно-вершкова суміш має велику популярність в країнах Європи і Америки, ніж в Україні, є величезного кількість думок про її шкоду. Давайте розберемося, що правда, а що брехня. І чому ціна - не головний показник якості?
Міф № 1
Рослинно-вершкова суміш - це продукт для бідних
Не секрет, що рослинні жири дешевше молочних. А оскільки вершкове масло складається тільки з молочних жирів, то ціна рослинно-вершкових сумішей може бути нижче на 30-40%.
Але велика ціна далеко не завжди запорука високої якості. Рослинно-вершкова суміш - це аж ніяк не дешевий замінник масла, а окремий продукт з оптимальним жирно-кислотним складом, який був розроблений дієтологами і на початку ХХ століття і навіть продавався в аптеках.
Також, справедливості заради, варто відзначити, що в Європі деякі рослинно-вершкові суміші, збагачені біологічно активними речовинами, коштують навіть дорожче, ніж масло. І європейські споживачі активно купують ці продукти, розуміючи їх цінність і користь для здоров'я.
Міф № 2
Рослинно-вершкові суміші мають шкідливий склад
Тут, в першу чергу, згадують про шкоду транс-жирів, часте вживання яких підвищує ризики розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, здатне спровокувати розвиток хронічних запальних процесів, привести до ожиріння.
Це найпоширеніше оману. У складі якісних рослинно-вершкових сумішей згідно ДСТУ міститься не більше 8% трансжирів, що відповідає нормам МОЗ.
Другим побоюванням за популярністю після транс-жирів зазвичай йде холестерин, але і цей факт - ще одна помилка. Холестерин міститься тільки в молочних жирах, тому його вміст у сумішах рослинно-вершкових набагато менше, ніж в маслі. Дієтологи навіть радять додавати суміші в раціон, щоб знизити рівень холестерину.
Крім цього, сучасні виробники додають в рослинно-вершкові суміші корисні інгредієнти, такі як вітаміни, фітостерини, пробіотики, пребіотики, есенціальні жирні кислоти і харчові волокна.
Міф № 3
Рослинно-вершкова суміш - це недомасло або той же маргарин
Таке твердження хибне - згідно зі стандартами виробництва маргаринів, в цьому продукті не регламентується вміст трансізомерів - може бути до 40%. У рослинно-вершкових сумішах ж збалансований жирнокислотний склад: співвідношення насичених і ненасичених жирних кислот знаходиться на оптимальному рівні.
На відміну від маргаринів, в рослинно-вершкових сумішах більше поліненасичених жирних кислот. Як відзначають експерти-дієтологи, ненасичені жири зміцнюють клітинні мембрани, позитивно впливають на показники крові, налагоджують ліпідний обмін, стабілізують гормональний фон і сприяють виробленню гормону радості серотоніну.
Варто також відзначити, що маргарини досить тверді, а рослинно-вершкові суміші м'які, тому легко намазуються на хліб і не кришаться, навіть якщо їх тільки дістали з холодильника.
Міф № 4
Рослинно-вершкова суміш - це продукт з "голодних" 90-х років
Рослинно-вершкові суміші - це не новий продукт, його історія бере початок в 20-х роках ХХ століття. Неприємна асоціація з 90-ми закріпилася в свідомості, завдяки нав'язливої реклами неякісних продуктів, яка в той час атакувала нас по телевізору.
Рослинно-вершкові суміші в Німеччині почали випускати ще в 1924 році як продукт здорового харчування. Більш того, в 30-х роках минулого століття вони продавалися тільки в аптеках.
На сьогодні найбільшими споживачами рослинно-вершкових сумішей є не що розвиваються країни, а Європейський Союз і США, де конкуренція і культура споживання знаходяться на дуже високому рівні.
Міф № 5
Рослинно-вершкові суміші підходять тільки для випічки
Багато споживачів використовують суміші рослинного і вершкового масла виключно для випічки. Але цей продукт прекрасно підходить ще й для гарнірів, соусів, бутербродів і кремів.
Адже він легко намазується на хліб, має приємний вершковий смак і не замерзає в холодильнику.
Завдяки суміші рослинного і вершкового масла, картопляне пюре стає ніжним і повітряним, каші - розсипчастими і смачними, печиво - пористим, з приємним вершковим смаком.
Крім цього, рослинно-вершкова суміш ідеально підходить для смаження, так як не горить і не піниться на сковороді.
Також суміш незамінна в приготуванні кремів, адже вони виходять пишними і однорідними.
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