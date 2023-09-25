57% українських біженців у Чехії стикаються з вербальною агресією - опитування

10:53 25 вересня Київ, Україна

За результатами опитування, проведеного Чеським дослідницьким агентством PAQ Research, стало відомо, що серед українських біженців, які проживають у Чехії, 57% зіткнулися з вербальною агресією через своє українське походження, а 5% з них зазнали фізичних нападів.



У рамках опитування учасникам ставили питання про те, чи стикалися вони, чи їхні сім'ї з вербальними чи фізичними атаками в Чехії через їхню українську національність.



Дослідження також виявило, що молоді українці віком до 40 років частіше зазнають вербальних атак через своє походження (62%), ніж люди похилого віку (30%). Крім того, жінки найчастіше стикаються з вербальною агресією в порівнянні з чоловіками.



Сфера зайнятості також має значення: 67% українських працівників у сфері обслуговування повідомили про словесні напади.



Цікавою особливістю дослідження є той факт, що серед біженців, які зазнавали фізичного насильства через своє походження, 14% є батьками-одинаками з двома та більше дітьми. Це часто пов'язано з фізичними конфліктами між дітьми. У той час як у повних сім'ях з двома батьками та кількома дітьми такий досвід повідомили лише 6% опитаних.