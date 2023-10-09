51% української молоді час від часу відчувають непереборну тривожність

15:33 09 жовтня Київ, Україна

Молодь оцінила свій рівень тривожності у три бали з п'яти, де один – відсутність тривоги, а п'ять балів – постійна присутність тривожного стану останніми тижнями, пишуть в ЮНІСЕФ U-Report.



51% респондентів відповіли, що час від часу або рідко відчували непереборну тривожність, 21% відзначили, що часто-густо за останні тижні відчувають сильну тривогу, а 18% почуваються добре і не перебувають під психологічним тиском.

Молодь оцінила свій рівень байдужості до речей, що їх цікавлять, у три бали.

На запитання «З ким молоді комфортно було б поговорити про стрес та втому?» 50% респондентів відповіли, що це близькі друзі. Стільки ж респондентів хотіли поговорити про свій стан із психологом чи консультантом, 30% відзначили рідних.



У той самий час 55% опитаних ніколи не звертаються за допомогою, 32% звертаються по неї, але рідко, а 11% респондентів шукають допомоги часто чи постійно.

50% респондентів шукають відповіді на питання самопочуття та психічного здоров'я в інтернеті – на відповідних сайтах, у соцмережах. 15% використовують програми безкоштовної психологічної підтримки. 9% прислухаються до порад блогерів на тему. 38% зізналися, що не використовують жодних ресурсів.