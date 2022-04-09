51% українців вважають, що необхідно заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України

12:15 08 квітня Київ, Україна

В Україні зростає підтримка ідеї розриву зв'язків Української православної церкви (Московського патріархату) із Російською православною церквою. При цьому понад половина опитаних (51%) вважають, що держава має повністю заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України.



Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6 квітня.



Цю ініціативу у день опитування підтримували 74% респондентів, тоді як на початку березня цього року лише 63%. Не підтримують цю ініціативу лише 7% опитаних.



При цьому більше половини опитаних (51%) вважають, що держава має повністю заборонити діяльність УПЦ (МП) на території України, проте заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу країни та лише 29% на сході. 21% респондентів підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.



Водночас 20% виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше на сході (35%) та півдні (25%).



Під час дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,8%.