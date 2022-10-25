51% українців продовжують регулярно або час від часу донатити на перемогу

08:58 25 жовтня Київ, Україна

51% опитаних українців регулярно або час від часу донатять гроші волонтерам та ЗСУ, йдеться у дослідженні «Громадського».



Регулярно гроші переказує лише 10% респондентів, а іноді – 41%. 23% українців донатять рідко, а 12% зробили це не більше одного разу. Не внесли благодійних внесків за час повномасштабного вторгнення 13% опитаних.



Подібні відповіді респонденти демонструють, незважаючи на вік, стать чи розмір населеного пункту.



За останні три місяці українці здебільшого переказували гроші на підтримку військових та гуманітарну підтримку постраждалих від війни людей. Це одяг, речі для ВПО, донати до фондів та окремі збори на потреби ЗСУ.



Пожертвування для допомоги цивільному населенню (крім ВПО) або тваринам мають меншу підтримку, згідно з опитуванням.





Найпоширеніші види підтримки:

26% опитаних передавали одяг, предмети першої необхідності до волонтерських центрів, пунктів збору або окремих ВПО (серед жінок ця частка більша – 32%, ніж серед чоловіків 19%)

25% робили грошові перекази до недержавних фондів підтримки армії. Підтримка саме недержавних фондів сильніша серед молоді 18-24 років (їхня частка 37%) та у містах з населенням 50 тисяч і більше (їхня частка 33%, коли в містах менше 50 тисяч жителів ця частка становить 18%)

24% робили грошові перекази до державних фондів підтримки армії та опитані українці швидше одностайні в цьому – немає статистичних відмінностей щодо груп за статтю, віком чи розміром населеного пункту, хто б підтримував такі фонди більше чи менше

23% переказували гроші на волонтерські збори на потреби окремих бригад або військових (цей напрям допомоги більш поширений у містах населенням 50 тисяч жителів і більше, їхня частка становить 27%, коли у містах з населенням менше 50 тисяч – 20%).

Інші види допомоги: 18% купували продукти та залишали їх у спеціальних кошиках у магазинах, 15% переказували гроші на картку або збір на потреби окремих цивільних (на лікування, відновлення житла, квитки поїхати тощо), 6% робили грошові перекази у фонди та організації з підтримки населення (переселенців, людей похилого віку, дітей, хворих тощо), а 4% робили грошові перекази до фондів підтримки тварин або зоопарків.

Дослідження проводилися 23 та 24 жовтня за підтримки Gradus Research. В опитуванні взяло участь 1000 осіб віком 18-60 років по всій Україні.