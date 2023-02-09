51% українців оплачують покупки за допомогою смартфона

15:47 09 лютого Київ, Україна

51% українців сплачують покупки за допомогою смартфона. Третина українців стверджують, що готові повністю відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових, йдеться у дослідженні компанії Mastercard

Також зросла частота безготівкових оплат за рік. 75% опитаних оплачували комунальні послуги у безготівковій формі, 61% оплачували ліки, 47% – квитки на поїзд, міжміські автобуси та літаки, 46% – одяг та взуття, а також 26% оплачують безконтактний проїзд у міському громадському транспорті.

Також, згідно з дослідженням MasterIndex, дві третини (66%) українців донатили безготівково протягом 2022 року.