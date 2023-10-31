510 дітей загинули внаслідок агресії рф в Україні

10:38 30 жовтня Київ, Україна

Станом на ранок 30 жовтня 2023 року щонайменше 1651 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.



Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та 1141 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"29 жовтня в результаті обстрілу ворогом с. Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області поранено 16-річного хлопця. 27 жовтня через обстріл військами росії м.Нікополь Дніпропетровської області постраждав 5-річний хлопчик", - повідомили в ОГП.