510 дітей загинули внаслідок агресії рф в Україні

10:38 30 жовтня Київ, Україна

Станом на ранок 30 жовтня 2023 року щонайменше 1651 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та 1141 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"29 жовтня в результаті обстрілу ворогом с. Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області поранено 16-річного хлопця. 27 жовтня через обстріл військами росії м.Нікополь Дніпропетровської області постраждав 5-річний хлопчик", - повідомили в ОГП.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 132, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67.

Ці дані не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.