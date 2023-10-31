510 дітей загинули внаслідок агресії рф в Україні

Станом на ранок 30 жовтня 2023 року щонайменше 1651 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 510 дітей загинули та 1141 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 492, Харківській – 304, Херсонській – 132, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67.
Ці дані не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Ці дані не є остаточними. Продовжується робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі