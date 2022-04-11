4-річний Сашко з Нових Петровець, 1-річна Яся з Бучі, 12-річна Софія з Луганщини: росіяни вбили 183 дитини в Україні

09:55 11 квітня Київ, Україна

▪ Більше ніж 525 дітей постраждали внаслідок збройного вторгнення росії. 183 дитини загинули та понад 342 дістали поранення.



▪️ Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 110, Київській – 98, Харківській – 76, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.



▪️У смт Ворзель виявлено тіло 15-річного парубка з вогнепальними пораненнями.



▪️14 березня внаслідок обстрілу села Розважів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули двоє хлопчиків 12 та 14 років.



▪️В м. Бородянка Київської області внаслідок обстрілу загинула сім'я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені тільки зараз.



▪️ 10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.



▪️ 9 квітня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військовими села Станіслав Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї з пошкодженням спинного мозку.