40 днів після теракту в Оленівці: родичі полонених досі не знають точної кількості вбитих

18:59 06 вересня Київ, Україна

Минуло 40 днів з моменту теракту в Оленівці, де загинули та отримали поранення українські військовополонені, проте їхні родичі досі не отримали жодних відповідей на запитання щодо стану їхніх близьких та термінів їхнього звільнення.



Про це під час брифінгу заявили родичі українських військовополонених, яких тримають у колонії в Оленівці.



На думку міжнародних експертів та криміналістів, людей підірвали зсередини, про що свідчать перші відео та фото з місця цієї трагедії.

"Захисників "Азовсталі", яких ворог не зміг подолати в бою, він катував і підло, і жорстоко вбив. Але належної реакції цивілізованого світу на цей злочин досі не сталося. 40 днів реакції немає”, – сказала мати військовополоненого Наталія Кравцова.

Крім того, Кравцова наголосила, що цей теракт також був спрямований проти рідних українських бійців, які усі 40 днів перебувають в інформаційному вакуумі з приводу долі своїх близьких. Вона додала, що всі вони "живуть кожен у своєму особистому пеклі, помираючи щодня", бо жодної інформації про рідних сьогодні немає.



У свою чергу дружина полоненого "азовця" та керівниця ГО "Жінки зі сталі" Наталія Зарицька наголосила, що всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, до українських військовополонених не допустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.



За її словами, трагедія в Оленівці пролила світло на катастрофічну ситуацію із полоненими. Вона наголосила, що росія "влаштовує варварські видовища, демонструючи свою безкарність та зневагу до загальноприйнятих правил співіснування".



Наталія Зарицька нагадала, що лише через 25 днів після трагедії в Оленівці ООН створила групу з розслідування теракту. Проте представники ООН досі не отримали доступу до місця трагедії у Оленівці.