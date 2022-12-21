4,3 мільйона українців отримали грошову допомогу від міжнародних організацій

16:05 21 грудня Київ, Україна

З початку російського вторгнення завдяки ООН та іншим міжнародним гуманітарним організаціям 4,3 мільйона українців отримали грошову допомогу.



Загальна сума грошових виплат перевищила 1 млрд доларів США. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.



Повідомляється, що протягом останніх двох місяців міжнародні гуманітарні організації значно розширили програми грошових виплат, щоб допомогти мешканцям звільнених територій, які пережили окупацію. Таку фінансову допомогу вже отримали понад 100 тисяч осіб, які мешкають на звільнених від ворога територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.



На деокупованих територіях продовжуються проєкти грошової допомоги, які реалізуються Мінреінтеграції спільно з Товариством Червоного Хреста України та Міжнародною організацією з міграції. Інші міжнародні донори, зазначають у міністерстві, планують збільшити грошову підтримку постраждалим від окупації українцям.