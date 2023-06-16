484 дитини загинули в Україні через агресію росії

10:07 01 червня Київ, Україна

Станом на ранок 1 червня понад 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули і понад 992 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



Ці дані не є остаточними, зазначили в ОГПУ.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.