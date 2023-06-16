484 дитини загинули в Україні через агресію росії

Станом на ранок 1 червня понад 1476 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули і понад 992 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Ці дані не є остаточними, зазначили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
Ці дані не є остаточними, зазначили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.
- 1 червня внаслідок ракетного обстрілу рф м.Київ загинула 9-річна дівчинка і постраждала дівчинка 13 років.
- 31 травня через обстріл військом росії залізничної колії між с. Міжріч та с. Булахівка Дніпропетровської області травмовано 8-річного хлопчика.
- 31 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Широка Балка Херсонської області поранено 3-річну дівчинку.
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