47 спецпризначенців ЦСО отримали нагороди

Голова Служби безпеки України Василь Малюк нагородив 47 спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А». Всі вони на сьогодні захищають країну у найгарячіших точках війни.
Церемонія вручення державних та відомчих нагород відбулася сьогодні з нагоди 29-ї річниці створення підрозділу.
Церемонія вручення державних та відомчих нагород відбулася сьогодні з нагоди 29-ї річниці створення підрозділу.
Він наголосив, що отримані спецпризначенцями СБУ нагороди – абсолютно заслужені. Це підтверджується тим, що з початку повномасштабного вторгнення 5 співробітників ЦСО «А» отримали звання "Герой України", на жаль, 4 із них посмертно.
А сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про надання звання Героя України ще двом спецпризначенцям «А» СБУ.
На церемонії вручення нагород вшанували пам'ять про Героїв, які загинули, виконуючи бойові завдання.
Він подякував спецпризначенцям за мужність та професіоналізм під час виконання унікальних спецоперацій.
Василь Малюк побажав побратимам сил і наснаги заради головної мети – визволення України та якнайшвидшої Перемоги!
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі