47 спецпризначенців ЦСО отримали нагороди

18:42 23 червня Київ, Україна

Голова Служби безпеки України Василь Малюк нагородив 47 спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А». Всі вони на сьогодні захищають країну у найгарячіших точках війни.



Церемонія вручення державних та відомчих нагород відбулася сьогодні з нагоди 29-ї річниці створення підрозділу.

«Війна продемонструвала, що такі професіонали, як ви, критично потрібні Україні. Вдячний кожному із вас за службу! Запевняю: і керівництво держави, і всі українці, і я особисто дуже цінуємо те, який важливий внесок у майбутню перемогу робить ЦСО «А», – наголосив Василь Малюк.

Він наголосив, що отримані спецпризначенцями СБУ нагороди – абсолютно заслужені. Це підтверджується тим, що з початку повномасштабного вторгнення 5 співробітників ЦСО «А» отримали звання "Герой України", на жаль, 4 із них посмертно.



А сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про надання звання Героя України ще двом спецпризначенцям «А» СБУ.



На церемонії вручення нагород вшанували пам'ять про Героїв, які загинули, виконуючи бойові завдання.

"Кращі з найкращих віддають своє життя за Батьківщину. Такі втрати дуже болючі для Служби. Це та висока ціна, яку ми платимо за свободу та майбутнє України", – додав Василь Малюк.

Він подякував спецпризначенцям за мужність та професіоналізм під час виконання унікальних спецоперацій.

"Український народ – пишається вами. А ворог – боїться. І це найкраща оцінка!” – зазначив голова СБУ.

Василь Малюк побажав побратимам сил і наснаги заради головної мети – визволення України та якнайшвидшої Перемоги!