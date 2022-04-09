46 країн-членів ЮНЕСКО оголосили росії бойкот

18:09 08 квітня Київ, Україна





Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.



Наступне засідання було заплановано у російській Казані. Сторони Конвенції про всесвітню спадщину 1972 р. підписали відповідний відкритий лист через систематичне порушення росією міжнародного гуманітарного права в Україні. 46 країн-учасниць ЮНЕСКО відмовилися брати участь у 45 сесії Комітету всесвітньої спадщини, поки його очолює російська федерація.Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.Наступне засідання було заплановано у російській Казані. Сторони Конвенції про всесвітню спадщину 1972 р. підписали відповідний відкритий лист через систематичне порушення росією міжнародного гуманітарного права в Україні.

«Цивілізований світ, який розуміє цінність культурної ідентичності для країни, є солідарним з Україною. ЮНЕСКО зобов'язані не допустити головування росією 45 сесією Комітету Світової спадщини, а також перенести проведення її з Казані. Російська федерація, яка завдає ударів по нашим церквам, музеям, пам'ятникам, театрам, за будь-яких обставин не має жодного морального права продовжувати називатися учасником організації, що має на меті піклуватися про культуру. Водночас ми радісно організуємо проведення комітету у Львові”, — сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО виключити рф із лав організації через систематичне порушення з 2014 року міжнародного гуманітарного права та міжнародних конвенцій.



Країни – члени ЮНЕСКО, які відмовились брати участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, доки його очолює рф: Афганістан, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Канада, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Еквадор, Естонія, Фінляндія, Грузія, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нігерія, Північна Македонія, Норвегія, Перу, Польща, Португалія, Румунія, Республіка Сент-Невіс, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, США.