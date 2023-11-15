437 населених пунктів залишаються без світла - Укренерго

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 437 населених пунктів. Дощ та вітер частково знеструмили 11 населених пунктів. У вівторок, 14 листопада, вечірній максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж у понеділок, 13 листопада. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень.
Про це вранці 15 листопада повідомили в "Укренерго".
При цьому повідомляється, що електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися.
Через наслідки негоди частково знеструмлено 11 населених пунктів у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 437 населених пунктів.
Через обстріл є пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
З технічних причин знеструмлено споживачів у Сумській області.
Експорт здійснюється до Словаччини, Румунії та Молдови в нічний час (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 1422 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 263 МВт. Імпорт електроенергії 15 листопада здійснюється в основному вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний об'єм 3896 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 556 МВт.
З технічних причин знеструмлено споживачів у Сумській області.
Експорт здійснюється до Словаччини, Румунії та Молдови в нічний час (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 1422 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 263 МВт. Імпорт електроенергії 15 листопада здійснюється в основному вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний об'єм 3896 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 556 МВт.
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