437 населених пунктів залишаються без світла - Укренерго

12:36 15 листопада Київ, Україна

Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 437 населених пунктів. Дощ та вітер частково знеструмили 11 населених пунктів. У вівторок, 14 листопада, вечірній максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж у понеділок, 13 листопада. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, немає підстав запровадження графіків відключень.

Про це вранці 15 листопада повідомили в "Укренерго".

"Вчора, 14 листопада, середньодобова температура трималася на тому ж рівні, що й у понеділок, 13 листопада (6,1°C). Незважаючи на стабільну температуру, вечірній максимум споживання електроенергії продовжує зростати і вчора був на 1,4 % вищим, ніж у понеділок 13 листопада", - зазначили в "Укренерго".

При цьому повідомляється, що електроенергії, що виробляється українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб усіх побутових та юридичних споживачів. Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувалися.

"Якщо у вас відсутня електроенергія – причини дивіться в особистому кабінеті споживача або на сайті вашого обленерго", – пояснили у компанії.

Через наслідки негоди частково знеструмлено 11 населених пунктів у Дніпропетровській та Київській областях. Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 437 населених пунктів.

Через обстріл є пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться залежно від ситуації з безпекою та з дозволу військових.



З технічних причин знеструмлено споживачів у Сумській області.



Експорт здійснюється до Словаччини, Румунії та Молдови в нічний час (добовий мінімум споживання) загальним обсягом 1422 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 263 МВт. Імпорт електроенергії 15 листопада здійснюється в основному вдень зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний об'єм 3896 МВт-год, з максимальною потужністю в окремий час до 556 МВт.