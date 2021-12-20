42,4% працюючих громадян України живуть за межею бідності

06:35 08 квітень Київ, Україна

Рівень бідності в Україні становить 42,4%. Такі дані були отримані на кінець першого півріччя 2020 року при аналізі витрат працюючих громадян України, вони виявилися нижчими фактичного прожиткового мінімуму.