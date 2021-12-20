42,4% працюючих громадян України живуть за межею бідності

Рівень бідності в Україні становить 42,4%. Такі дані були отримані на кінець першого півріччя 2020 року при аналізі витрат працюючих громадян України, вони виявилися нижчими фактичного прожиткового мінімуму.
Про це в середу, 7 квітня, інформує Інформаційне управління Апарату Верховної Ради за підсумками засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Як заявила завідувачка сектора досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько, в 2021 році не очікується поліпшення ситуації.
За словами глави Комітету Галини Третьякової, перемога над бідністю є одним із головних завдань введеної урядом Стратегії подолання бідності.
Вона зазначила, що Стратегія спрямована на збільшення доходів громадян, на доступність для населення соціальних послуг та інфраструктури, а також на мінімізацію бідності найбільш вразливих верств населення, таких як діти, підлітки, особи старше 75 років і непрацюючі пенсіонери.
Важливим кроком у цьому процесі стане монетизація субсидій, збільшення розміру допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, актуальними залишаються доступ до медичних послуг сільського населення, забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю та інші, додала Третьякова.
Як заявила завідувачка сектора досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько, в 2021 році не очікується поліпшення ситуації.
За словами глави Комітету Галини Третьякової, перемога над бідністю є одним із головних завдань введеної урядом Стратегії подолання бідності.
Вона зазначила, що Стратегія спрямована на збільшення доходів громадян, на доступність для населення соціальних послуг та інфраструктури, а також на мінімізацію бідності найбільш вразливих верств населення, таких як діти, підлітки, особи старше 75 років і непрацюючі пенсіонери.
Важливим кроком у цьому процесі стане монетизація субсидій, збільшення розміру допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, актуальними залишаються доступ до медичних послуг сільського населення, забезпечення засобами реабілітації людей з інвалідністю та інші, додала Третьякова.
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