422 дитини загинули внаслідок збройної агресії росії в Україні

09:42 11 жовтня Київ, Україна

Станом на ранок 11 жовтня понад 1227 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 422 дитини загинули та понад 805 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, додали в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 76, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Запорізькій – 68, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 30.



10 жовтня внаслідок обстрілу окупантами Слов'янська на Донеччині травмовано 12-річного хлопчика.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю.