404 тисячі українців отримали статус безробітних через війну

20:32 28 жовтня Київ, Україна

З початку повномасштабного військового вторгнення статус безробітного отримали 404 тис. громадян.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Через війну ми прогнозуємо близько 30% падіння економіки, і як наслідок - зростання рівня безробіття. За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тисячі громадян. Наразі 230 тисяч зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття", - сказала перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Міністр зазначила, що більш ніж удвічі зменшилася кількість вакансій на ринку праці - на сьогодні їх лише 31 тис., тобто на одну вакансію претендують вісім безробітних.



У міністерстві нагадали, що за програмою єРобота українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис. грн на початок чи розширення бізнесу, гранти до кількох мільйонів – на розвиток переробних підприємств, закладення садів, теплиць, але обов'язковою умовою надання грантів є створення підприємцями нових робочих місць.



Серед інших програм стимулювання зайнятості називається надання компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, яким скористалися вже 9 тис. підприємців, залучення безробітних до Армії відновлення шляхом їхньої участі у суспільно корисних роботах.



За словами Свириденко, центри зайнятості також пропонують різні програми перекваліфікації, що дозволяють здобути нову популярну на ринку спеціальність. Зокрема, для людей віком понад 45 років, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб є можливість отримати ваучер на навчання для зміни спеціальності, вартість якого до 10 прожиткових мінімумів (на сьогодні – це 26 тис. грн).