3D-модель Бабиного Яру: місця масових розстрілів євреїв

12:59 17 листопада Київ, Україна





За висновком Міжнародної команди дослідників Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», першим місцем масових розстрілів був протитанковий рів, який знаходився на перетині сучасних вулиць Олени Теліги та Дорогожицької. Саме тут 27-28 вересня 1941 року відбулися розстріли в'язнів «єврейського відділення» транзитного табору військовополонених, розташованого на Керосинній вулиці (нині - вул. Шолуденка). А ось основним місцем розстрілу 33771 єврея 29-30 вересня 1941 року став великий західний відріг Бабиного Яру, а також, ймовірно, розстріли відбувалися і на дні основного русла Бабиного Яру, недалеко від стику з західним відрогом.



У дослідженні взяли участь історичний консультант Меморіального центру, колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона Мартін Дін (США), український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Олександр Круглов, і фахівці Центру просторових технологій, які методом комп'ютерного Завдяки дослідженням із застосуванням технології просторового 3D-моделювання, вдалося встановити точні місця масових розстрілів в Бабиному Яру.За висновком Міжнародної команди дослідників Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», першим місцем масових розстрілів був протитанковий рів, який знаходився на перетині сучасних вулиць Олени Теліги та Дорогожицької. Саме тут 27-28 вересня 1941 року відбулися розстріли в'язнів «єврейського відділення» транзитного табору військовополонених, розташованого на Керосинній вулиці (нині - вул. Шолуденка). А ось основним місцем розстрілу 33771 єврея 29-30 вересня 1941 року став великий західний відріг Бабиного Яру, а також, ймовірно, розстріли відбувалися і на дні основного русла Бабиного Яру, недалеко від стику з західним відрогом.У дослідженні взяли участь історичний консультант Меморіального центру, колишній співробітник відділу військових злочинів поліції Лондона Мартін Дін (США), український історик, старший радник з історичних питань Меморіального центру Олександр Круглов, і фахівці Центру просторових технологій, які методом комп'ютерного 3D-моделювання відтворили ландшафт Бабиного Яра станом на 1940-і роки.



«Ми провели дійсно новаторську дослідницьку роботу. Зібравши матеріали аерофотозйомки, фотографії, карти, проаналізувавши десятки свідчень очевидців, зібравши по шматочках факти, ми змогли відтворити точну послідовність трагічних подій кінця вересня 1941 року в Яру і ідентифікувати місця розстрілів», - розповів Мартін Дін.



Висновки фахівців Меморіального центру також враховували попередні дослідження, зокрема, проведені вченим Львом Дробязко (1937-2017).



«Колишні в'язні Сирецького концтабору стверджували, що в 1943 році спалювали трупи в тій частині Бабиного Яру, яка навпроти головних воріт концтабору. Якщо правильно встановити його розташування, то можна встановити ділянку Яру, де розстрілювали євреїв в останні дні вересня 1941 року. Максимально точно визначити місцеперебування Сирецького концтабору допомагає німецька аерофотозйомка Києва від 26 вересня 1943 року. Зараз це місце розташоване на північ від сучасної вул. Щусєва», - зазначив Олександр Круглов.



Однією з найсерйозніших проблем відтворення історичних подій в Бабиному Яру є те, що з часів Другої світової війни ландшафт урочища зазнав кардинальних змін.



Архітектори Центру просторових технологій реконструювали природний ландшафт Бабиного Яру часів окупації методом комп'ютерного 3D-моделювання.



Для створення цифрової 3D моделі вони використовували комбінацію різних матеріалів - топографічних зйомок 1924, 1953, 1968 і 2008 років, аерофотозйомки 1939 і 1943 років, супутникових знімків і фотографій місцевості, зроблених в різні періоди на території Бабиного Яру, починаючи з 1930 року.



Архітектори зіставляли просторові елементи з карт і аерофотознімання з реальними об'єктами - деревами, електричними стовпами, будинками, схилами яру, які були зафіксовані на фото. Також бралося до уваги положення сонця на небосхилі.



«Основним документальним свідченням для нас стали кадри німецького військового фотографа Йоханнеса Хеле, зняті в Бабиному Яру на початку жовтня 1941 року. Ми проаналізували ключові точки на цих фото - топографію, елементи рельєфу, споруди і відтворили їх на тривимірній моделі. Це дозволило поступово локалізувати вже безліч фотографій і відео, зроблених в інших місцях», - розповів директор Центру Просторових Технологій Максим Рохманійко.



Завдяки комплексній роботі істориків і архітекторів-дослідників вдалося візуалізувати місця розстрілів у великому західному відрогу і сусідній піщаний кар'єр, де у євреїв відбирали речі і примушували їх роздягатися.



Реконструйовану 3D-модель Бабиного Яру 1941 року вже зараз можна подивитися на сайті Меморіального центру.