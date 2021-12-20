"30 днів подяки": Міноборони запустило відео-челендж до Дня ЗСУ

20:52 02 грудень Київ, Україна

6 грудня Збройним силам України виповнюється 30 років, у рамках святкування Дня ЗСУ стартував челендж «30 днів подяки».

Військові та громадянські запишуть короткі відео, в яких покажуть, що чи кого саме захищають наші армійці.



Почав челендж головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний. У пості він зазначив, що насамперед, захищає українське майбутнє – дітей та європейський вибір України.

Також до челенджу приєднався директор фонду "Повернися живим" Тарас Чмут. Він підкреслив, що мирне та безтурботне життя в українських містах та селах можливе лише під синьо-жовтим прапором та з сильною армією, яка його захищає.



Щоб долучитися до челенджу, потрібно зняти коротке відео тривалістю 5-10 секунд. У кадрі повинен бути військовий на повний зріст і він повинен дивитися в камеру. За кілька секунд після початку запису камера має обходити стороною військового, щоб глядач побачив за ним те, що він захищає (діти, прапор України, мирне місто тощо).



Знімати та публікувати відео можна з 1 по 30 грудня, щоб символічно подякувати ЗСУ за захист країни та всіх нас.

Челендж організований Збройними силами України, Міністерством оборони та Генеральним штабом спільно з фондом "Повернися живим".