395 дітей загинули внаслідок збройної агресії росії в Україні

На ранок 28 вересня від збройної агресії російських окупантів постраждали 1172 дитини: 395 дітей загинули та понад 777 отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у:
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області – 401;
- Харківській – 231;
- Київській – 116;
- Миколаївській – 72;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 64;
- Херсонській – 55;
- Запорізькій – 47;
- Дніпропетровській – 26.
27 вересня в результаті обстрілу ворогом с. Петропавлівка на Харківщині поранено 16-річну дівчину.
Через бомбардування та обстріл збройними силами росії пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.
🚨Надати інформацію про військовий злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.
👧🏻🧒🏻 «Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України.
Через бомбардування та обстріл збройними силами росії пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.
🚨Надати інформацію про військовий злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.
👧🏻🧒🏻 «Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України.
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