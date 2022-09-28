395 дітей загинули внаслідок збройної агресії росії в Україні

09:15 28 вересня Київ, Україна

На ранок 28 вересня від збройної агресії російських окупантів постраждали 1172 дитини: 395 дітей загинули та понад 777 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області – 401;

Харківській – 231;

Київській – 116;

Миколаївській – 72;

Чернігівській – 68;

Луганській – 64;

Херсонській – 55;

Запорізькій – 47;

Дніпропетровській – 26.