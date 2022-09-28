395 дітей загинули внаслідок збройної агресії росії в Україні

09:15 28 вересня Київ, Україна

На ранок 28 вересня від збройної агресії російських окупантів постраждали 1172 дитини: 395 дітей загинули та понад 777 отримали поранення.
 
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у:
  • Донецькій області – 401;
  • Харківській – 231;
  • Київській – 116;
  • Миколаївській – 72;
  • Чернігівській – 68;
  • Луганській – 64;
  • Херсонській – 55;
  • Запорізькій – 47;
  • Дніпропетровській – 26.
27 вересня в результаті обстрілу ворогом с. Петропавлівка на Харківщині поранено 16-річну дівчину.

Через бомбардування та обстріл збройними силами росії пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

🚨Надати інформацію про військовий злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

👧🏻🧒🏻 «Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України.