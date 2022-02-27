37 тисяч громадян вступили до лав тероборони

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив про кількість бійців територіальної оборони.
" Резервісти Сил Територіальної оборони ЗС України! Честь! Вас вже 37 тисяч! Дякуємо за надійне плече! " - написав Залужний.
У Міністерстві оборони повідомили, що до загонів тероборони прийматимуть насамперед громадян, які мають досвід військової служби.
Щодня понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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