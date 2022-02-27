37 тисяч громадян вступили до лав тероборони

08:45 27 лютий Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив про кількість бійців територіальної оборони.

" Резервісти Сил Територіальної оборони ЗС України! Честь! Вас вже 37 тисяч! Дякуємо за надійне плече! " - написав Залужний.

У Міністерстві оборони повідомили, що до загонів тероборони прийматимуть насамперед громадян, які мають досвід військової служби.