37 країн візьмуть участь у Євробаченні-2023

14:33 20 жовтня Київ, Україна

Організатори Євробачення 2023 року назвали країни, які братимуть участь у міжнародному пісенному конкурсі. Загалом у списку опинилося 37 країн.



67-й конкурс, організований Європейським мовним союзом (ЄМС) та ВВС від імені переможця 2022 року – України, відбудеться 9, 11 та 13 травня 2023 року на "Ліверпуль Арені".



З 37 країн-учасниць 31 змагатиметься у двох півфіналах, а 10 найкращих виконавців із кожного півфіналу приєднаються до 4 країн Великої п'ятірки (Франції, Німеччини, Італії та Іспанії), а також Великобританії та України у Гранд-фіналі.

"Наступного року конкурс обіцяє бути особливим, і ми зараз наполегливо працюємо з ВВС над тим, щоб сотні мільйонів глядачів змогли насолодитися найкращим пісенним конкурсом Євробачення, в центрі якого буде Україна", - зазначив виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Список усіх країн-учасниць Євробачення 2023 у Ліверпулі: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Грузія, Греція, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Великобританія.