36% українців вважають популізмом деолігархізацію Зеленського

18:52 01 грудень Київ, Україна

36% українців сприймають наміри президента Володимира Зеленського щодо деолігархізації як популістський крок, щоб підвищити рейтинг.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.



20,7% респондентів вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам.



Близько 18% висловлюють думку, що це крок, який дозволить стати Україні успішною і це щире прагнення справедливості.





17,5% сприймають це як спробу Зеленського та його оточення, як спробу переділу власності, щоб самим стати олігархами.

Всеукраїнське опитування проводилося протягом 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв'ю. Опитано 1203 респонденти, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка є репрезентативною для дорослого населення (18 років і старше) України. У вибірку не вносяться території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.



У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося лише на території, яку контролює українська влада.



Як повідомляв ІМІ, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений 3 листопада Верховною Радою закон №1780-ІХ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".