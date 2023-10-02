361 український спортсмен загинув на війні з росією

"Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен та тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме в наших серцях», - написав Гутцайт.