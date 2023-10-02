361 український спортсмен загинув на війні з росією
08:04 02 жовтня Київ, Україна
З початком повномасштабної війни в Україні частина спортсменів
та тренерів вступила до лав української армії, на сьогодні 361 український спортсмен загинув.
Наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про 184 загиблих спортсменів та тренерів з початку повномасштабного вторгнення росії. Нові дані надав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
"Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. 361 український спортсмен та тренер загинув на російсько-українській війні. Вони стали янголами спорту. Свічка пам'яті завжди горітиме в наших серцях», - написав Гутцайт.
Міністр молоді та спорту додав, що Україну на війні з росією захищають понад три тисячі спортсменів та тренерів.
"Потрібно сказати "Спасибі" кожному та кожній, хто продовжує захищати. Понад 3000 спортсменів та тренерів захищають нашу землю у лавах Сил оборони України. Вони продовжують тисячолітню традицію українського війська", – написав міністр.
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