3,4% дітей, які проживають в дитячих будинках, мають діагноз "здоровий"

14:54 16 грудня Київ, Україна

Міжнародна благодійна організація "Надія і житло для дітей" провели аналіз умов життя і стану психічного і фізичного здоров'я 415 дітей в п'яти будинках дитини Полтавської, Херсонської та Дніпропетровської областей.

"Ранній період - час величезних можливостей, які дитина може втратити назавжди, якщо не отримує любові і індивідуальної опіки, які так необхідні їй для виживання і розвитку. Дослідження в області нейронаук показують, що на формування мозку впливають не тільки генетичні фактори, але і життєвий досвід і середовище, в якому росте дитина. Це і правильне харчування, і почуття безпеки, важливі для раннього віку гри, а також адекватна комунікація. А в будинку дитини, на жаль, ніхто з персоналу не в змозі замінити дитині маму і дати їй такі важливі речі, як тактильна близькість, турбота або емоційний контакт. Саме тому діти починають відставати в розвитку", - зазначила Галина Постолюк, директорка регіонального офісу МБО "Надія і житло для дітей".

Дослідження також виявило, що 68% дітей мали невідповідне їхнім потребам і стану здоров'я харчування. У більшості випадків діагноз "Білково-енергетична недостатність» не був встановлений і необхідну корекцію харчування дитині не проводили. Отже, 58,6% дітей мають затримку росту, 20,2% - низьку масу тіла.

За даними медичної документації будинків дитини, діагноз "здоровий" був лише у 3,4% дітей. Але аналіз виявив у дітей "міфічні" діагнози, в деяких випадках - неповну інформацію щодо медичного стану, особливо це стосується неврологічних діагнозів. Загалом виявилося, що кількість здорових дітей досягала 67,6% та вони мали тільки затримки в розвитку через середу, в якій знаходилися.



Те, що більшість дітей в будинках дитини сироти - не більше, ніж міф: приблизно у 40% дітей є батьки, які влаштували дітей в установи через матеріальні або соціальні причини. Вони могли б доглядати за малюками вдома при належній соціальній підтримці.



У 49% сімей, які вдалося відвідати в ході дослідження, батьки мали власний досвід проживання в інтернатах. Тому, коли в родині виникали проблеми, батьки не бачили іншої можливості, ніж віддати дитину в будинок дитини.



Ще 40% дітей можуть бути усиновлені або взяті під опіку, якщо займатися цим питанням системно і професійно. 54,7% батьків не відвідували своїх дітей після влаштування в будинки дитини, діти формально залишаються "батьківськими" і втрачають можливість потрапити в іншу сім'ю. Тобто, процедури усиновлення відкладаються, а перебування дитини в інституціональній установі триває.



Таким чином, при належній підтримці держави, місцевих органів влади і суспільства можна попередити влаштування дітей раннього віку в будинку дитини.



Незважаючи на те, що в Національній стратегії щодо реформування інтернатів передбачено з 2020 року припинити влаштовувати дітей в віці до трьох років до будь-яких закладів, поки цього не сталося. Зараз 2756 дітей раннього віку залишаються в будинках дитини.



Наведені в дослідженні дані свідчать про незадовільний стан здоров'я і розвиток дітей і підтверджують висновки міжнародних досліджень, проведених в інших країнах. Частина виявлених фактів є шокуючими в контексті забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, але, на жаль, така реальна ситуація, знання якої повинно спонукати уряд, місцеві органи влади і самоврядування до невідкладних дій.