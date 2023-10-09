33 населені пункти Чернігівщини залишилися без електрики через негоду
12:31 09 жовтня Київ, Україна
Через пошкодження повітряних ліній, спричинене несприятливими погодними умовами, на Чернігівщині залишилися без електропостачання 33 населені пункти.
Про це повідомив департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації.
"Через несприятливі погодні умови, зокрема сильні вітри, на 6 ранку 9 жовтня сталося пошкодження повітряних ліній електропостачання, що призвело до відключення 5 ЛЕП напругою 10 кВ та часткового відключення 11 ЛЕП напругою 10 кВ, а також 129 трансформаторних підстанцій. Електропостачання перервано для 33 населених пунктів (3866 абонентів) у двох районах області: Новгород-Сіверський район – 12 населених пунктів та Чернігівський район – 21 населений пункт. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються силами Акціонерного товариства "Чернігівобленерго" (10 бригад та 10 одиниць техніки)", - йдеться у повідомленні.
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