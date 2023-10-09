33 населені пункти Чернігівщини залишилися без електрики через негоду

12:31 09 жовтня Київ, Україна

Через пошкодження повітряних ліній, спричинене несприятливими погодними умовами, на Чернігівщині залишилися без електропостачання 33 населені пункти.



Про це повідомив департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації.