31 публічній людині з України заборонили в'їзд до Росії на 50 років

17:19 20 квітня Київ, Україна

Оприлюднено список українських культурних діячів, яким заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Серед них співачка Світлана Лобода, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, артист Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, фронтмен группы "Нервы" Женя Мильковский і виконавець Monatik. Також до списку включено учасників дуету «Потап і Настя».



Крім музикантів у переліку вказані українські актори, блогери та телеведучі. Російська сторона поки що не давала жодних офіційних коментарів щодо опублікованого списку.

Фронтмен группы "Нервы" Женя Мильковский прокомментировал запрет на въезд в Россию на 50 лет.



О запрете на въезд высказался также певец Андрей Данилко: «Еще вчера я получил это сообщение. Я не особо расстроился, потому что всюду я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, в Лужниках выступал, ну что мне там смотреть? Единственное, что на похоронах Путина не смогу быть».