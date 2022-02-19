30-річчя Незалежності України: МКІП презентувало символіку для святкування

06:59 25 травень Київ, Україна

Міністерство культури і інформаційної політики України (МКІП) підготувало концепцію святкування 30-річчя Незалежності України.



Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"У цьому році в Україні особливо відзначатимуть 30-річчя Незалежності України. До Дня Незалежності при координації Міністерства культури і інформаційної політики України була підготовлена концепція єдиної візуальної символіки свята. В її основі лежить ідея бачення незалежності як мрії, до досягнення якої прагнули багато поколінь українців", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічно квіткових орнаментів, які формуються із зображень, фотографій, символів, і стають основою динамічної айдентики, яка розквітає, як сама країна. Айдентика розроблена креативним агентством "Провід".

Як повідомляється, "Ти у мене єдина" - основний лейтмотив проєкту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, незалежності, нації.

"Квітка - образ, що розкриває ідею держави. Вона росте й цвіте, поєднуючи в собі різноманітність символів. Квітка є одним з найдавніших символів в орнаментально-знаковій культурі України. Її походження простежується ще з епохи енеоліту, а різні інтерпретації цього зображення зустрічаються в місцевих орнаментах по всій Україні. Квітка - центральний елемент Петриківського розпису.

Це і є зрозумілий і універсальний символ для всіх, який об'єднує країну", - пишуть в МКІП.

Як зазначається, до Дня Незалежності була створена своя версія цього сакрального зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень.

«Незалежність закладена в кров українців. І в XV, і в XX столітті, і набагато раніше. Зараз це вже кредо, міцно вписане в нашу ДНК. Скільки б не було спроб зламати нашу волю - цей наратив незмінний. До ювілейної дати - 30-річчя від Дня Незалежності, необхідно зважено підійти як до підготовки заходів, так і до створення айдентики. Адже айдентика - спосіб візуально відобразити, що ми всі різні. Але незважаючи ні на що: єдині, самостійні і унікальні», - сказав міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Крім того, кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами і кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипів.