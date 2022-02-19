30-річчя Незалежності України: МКІП презентувало символіку для святкування

Міністерство культури і інформаційної політики України (МКІП) підготувало концепцію святкування 30-річчя Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба МКІП.
Про це повідомляє пресслужба МКІП.
Відзначається, що графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічно квіткових орнаментів, які формуються із зображень, фотографій, символів, і стають основою динамічної айдентики, яка розквітає, як сама країна. Айдентика розроблена креативним агентством "Провід".
Як повідомляється, "Ти у мене єдина" - основний лейтмотив проєкту. Це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, незалежності, нації.
"Квітка - образ, що розкриває ідею держави. Вона росте й цвіте, поєднуючи в собі різноманітність символів. Квітка є одним з найдавніших символів в орнаментально-знаковій культурі України. Її походження простежується ще з епохи енеоліту, а різні інтерпретації цього зображення зустрічаються в місцевих орнаментах по всій Україні. Квітка - центральний елемент Петриківського розпису.
Це і є зрозумілий і універсальний символ для всіх, який об'єднує країну", - пишуть в МКІП.
Як зазначається, до Дня Незалежності була створена своя версія цього сакрального зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень.
Крім того, кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами і кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво. Додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипів.
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