2020 - найгірший рік в історії світового туризму

19:29 17 грудня Київ, Україна

Туристична галузь, на думку міжнародних експертів, є однією з найбільш постраждалих від пандемії галузей економіки. 2020 рік став найгіршим в історії світового туризму.

Про це свідчать дані Всесвітньої туристичної організації ООН у четвер, 17 грудня.

"Скорочення міжнародного туризму в 2020 році на 72% пов'язане з обмеженнями на поїздки, побоюваннями споживачів і глобальною боротьбою за стримування коронавірусу. Все це призвело до того, що цей рік став найгіршим в історії туризму. Згідно з останніми даними, з січня по жовтень країни світу прийняли на 900 млн менше туристів, ніж за той же період 2019 року", - сказано в повідомленні.

Ситуація призвела до втрати $935 млрд експортних доходів від міжнародного туризму, що в десять разів перевищує збиток, який понесла галузь в 2009 році через глобальну економічну кризу.

"На базі поточної статистики можна очікувати, що за підсумками року кількість міжнародних туристичних прибуттів скоротиться на один мільярд або 70-75% і повернеться до рівня тридцятирічної давності. А втрати надходжень від галузі досягнуть $1,1 трильйона. Таке різке падіння може призвести до скорочення світового ВВП на $2 трильйони", - додали в ООН.

При цьому найбільш помітне зниження кількості подорожей в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - за 10 місяців вони скоротилися на 82%. На Близькому Сході спад склав 73%, в Африці - 69%. Міжнародні прибуття в Європу і Америку знизилися на 68%. Зниження в Європі виявилося найменшим завдяки короткочасному відновленню туризму в літні місяці. Після початку другої хвилі пандемії в регіоні знову були введені обмеження. Однак, за даними UNWTO, 91% країн в регіоні в цілому послабили обмеження на поїздки.

"Дані про витрати туристів як і раніше свідчать про дуже слабкий попит на міжнародні поїздки. Однак на деяких ринках, таких як США, Німеччина і Франція, останнім часом спостерігаються деякі ознаки відновлення. Крім того, попит на внутрішній туризм продовжує рости в Росії, Китаї та деяких інших країнах", - відзначили в організації.





Як прогнозує організація, вже до другої половини 2021 року туризм може частково відновитися. Але повернення до рівня 2019 року за кількостю міжнародних прибуттів, ймовірно, займе від 2,5 до чотирьох років. Як прогнозує організація, вже до другої половини 2021 року туризм може частково відновитися. Але повернення до рівня 2019 року за кількостю міжнародних прибуттів, ймовірно, займе від 2,5 до чотирьох років.