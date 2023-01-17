2022 рік став одним із п'яти найспекотніших з моменту початку спостережень

2022 рік – на п'ятому місці серед найспекотніших за всю історію спостережень. Середня температура поверхні Землі в 2022-му була на рівні показників 2015 року і на 0,89°C вище за середній показник так званого «базового періоду» NASA (1951–1980 роки).
Про це повідомляють у NASA.
У NASA вкотре наголосили, що спостерігають тривожну тенденцію: через потепління почастішали лісові пожежі, посилилися урагани та посухи, підвищився рівень моря.
Останні дев'ять років були найтеплішими з того часу, як у 1880 році почали вести відповідні кліматичні спостереження. У 2022 році середня температура на Землі протягом року була приблизно на 1,11 °C вище, ніж наприкінці 19 століття.
2022-го обсяг викидів парникових газів був найвищим за всю історію спостережень, зазначили дослідники. Рівень викидів повністю відновився після тимчасового скорочення, пов'язаного з пандемією COVID-19, та продовжив зростати.
Найшвидше зміни клімату відбуваються в Арктиці – там середня температура зростає вчетверо швидше, ніж глобальні показники.
Серед прямих наслідків потепління 2022-го в NASA називають мусонні дощі, що спричинили руйнування в Пакистані, «мегазасуху» на південному заході США та ураган «Іен», який завдав шкоди Кубі та американському штату Флорида.
У NASA вкотре наголосили, що спостерігають тривожну тенденцію: через потепління почастішали лісові пожежі, посилилися урагани та посухи, підвищився рівень моря.
Останні дев'ять років були найтеплішими з того часу, як у 1880 році почали вести відповідні кліматичні спостереження. У 2022 році середня температура на Землі протягом року була приблизно на 1,11 °C вище, ніж наприкінці 19 століття.
2022-го обсяг викидів парникових газів був найвищим за всю історію спостережень, зазначили дослідники. Рівень викидів повністю відновився після тимчасового скорочення, пов'язаного з пандемією COVID-19, та продовжив зростати.
Найшвидше зміни клімату відбуваються в Арктиці – там середня температура зростає вчетверо швидше, ніж глобальні показники.
Серед прямих наслідків потепління 2022-го в NASA називають мусонні дощі, що спричинили руйнування в Пакистані, «мегазасуху» на південному заході США та ураган «Іен», який завдав шкоди Кубі та американському штату Флорида.
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