29 травня 2022 року відбудеться 29-й "Пробіг під каштанами"

11:47 18 травня Київ, Україна

Традиційний Пробіг під каштанами цього року об'єднає українців у всьому світі заради добра, взаємопідтримки та допомоги дітям.

Мета заходу – збирання коштів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, а також об'єднання українців.

«Підтримка Центру дитячої кардіології та кардіохірургії теж символічна. Адже медичні працівники Центру також не припинили свою діяльність через війну та проводили операції під звуки вибухів у Києві, а також організують виїзні консультації по регіонах України», – сказала ініціаторка пробігу Ірина Кузнєцова.

За словами організаторів, були сумніви щодо доречності проведення пробігу, але після того, як стали отримувати повідомлення від учасників попередніх років, вирішили не скасовувати його.

ЯК ПРИЄДНАТИСЯ ДО ПРОБІГУ

Зареєструватись на сайті . Під час реєстрації необхідно внести благодійний внесок 250 гривень. Кількість реєстрацій – необмежена. Останній день реєстрації – 29 травня.

Зареєстровані учасники можуть роздрукувати номер, вписати своє ім'я, місто, країну або номер реєстрації.

«Пробіг під каштанами» – щорічна спортивно-благодійна акція, яка відбувається з 1993 року. З 1994 року пробіг проходить під час святкування Дня Києва в останню неділю травня.