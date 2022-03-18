27 серпня в Україні стартує Koktebel Jazz Festival

10:00 20 червня Київ, Україна

Біля Генічеська пройде найбільший український фестиваль Koktebel Jazz Festival. В рамках фестивалю, запланованого на 27 серпня - 05 вересня, очікується не тільки виступ українських груп, а й збір кінематографістів і творців України. Місцевий уряд вирішив виділити під фестиваль пляж курортного комплексу "Чайка-1".

Як розповіла засновниця і президентка Koktebel Jazz Festival Лілія Млинарич, великим другом фестивалю є Борис Гребенщиков. За її словами, він може приїхати на косу Бирючий острів, де в рамках фестивалю зберуться відомі українські художники, літератори, кінематографісти.

Родзинкою майбутнього фестивалю стане виступ представників кримського року - групи "Ляльки Клауса".

Також про готовність приїхати на захід повідомила і переможниця "Євробачення 2016" Jamala.

Крім того, в рамках фестивалю організують локації для IТ-шників з прямими включеннями з США та Ірландії.

Млинарич зустрілася мером Генічеська Олександром Тулуповим і пообіцяла місту продовжити курортний сезон.

"Фестиваль - це двигун для розвитку території".