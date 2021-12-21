26% захисних споруд в Україні не готові захистити населення в разі надзвичайної ситуації

13:25 13 квітень Київ, Україна

За офіційними даними служби контролю ДСНС, кожна четверта захисна споруда в Україні не готова захистити населення в разі виникнення надзвичайної ситуації.



Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.



За даними служби, станом на 1 квітня 2021 в загальнодержавному електронному обліку захисних споруд, який веде ДСНС, знаходяться в загалом 21 120 захисних споруд, з них 5 716 сховищ та 15 404 протирадіаційних укриття. Вони знаходяться на балансах суб'єктів господарювання різних форм власності.



Зокрема:



- 27,7% захисних споруд належать державі

- 45,8% в комунальній власності

- 26,5% - у приватній



Як уточнили у відомстві, стан готовності таких споруд оцінюють балансоутримувачі щорічно.

"За результатами оцінки стану готовності захисних споруд до використання за призначенням, проведеної в 2020 році, 11% захисних споруд визнані готовими, 63% - частково готовими і 26% - не готові", - йдеться в листі.

Як пояснюють в ДСНС, більшість наявних укриттів будувалися за часів СРСР і призначалися для укриття "персоналу найбільш важливих об'єктів національної економіки".



"На сьогодні з урахуванням їхньої місткості, стану готовності і розташування на місцевості, в зазначених захисних спорудах на випадок виникнення надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування планується до укриття близько 10% населення України. Частина населення, що залишилася, відповідно до вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України, планується до укриття в інших спорудах фонду захисних споруд, в тому числі в спорудах подвійного призначення і найпростіших укриттях", - повідомляє відомство.



ДСНС, її територіальні органи, а також органи центральні та місцеві органи виконавчої влади відповідають за оприлюднення інформації про фонд захисних споруд. Інформація про них повинна бути розміщена на офіційних сайтах органів ДСНС, місцевої влади та місцевого самоврядування.