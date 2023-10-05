26 000 українців вважаються зниклими безвісти - МВС

12:35 05 жовтня Київ, Україна

Через війну росії проти України, близько 26 000 українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"В цей час більше 26 000 осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. З них 11 000 – це цивільні, майже 15 000 – військові”, – сказав Тимченко.

За його словами, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведуть реєстр.

"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, із Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку", - додав він.

Тимченко уточнив, що на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали витяги з Єдиного реєстру зниклих безвісти.