24 млн кубів газу знаходяться в запасі сховище

Такі відомості дали в АТ «Укртрансгаз» за станом на 17 серпня поточного року. Попередню оцінку робили за 9 днів до цього, і це було 23 млрд кубометрів.

Також в компанії назвали і цифру, яка відображає середньодобову закачування газу - це 112,2 млн кубометрів. Якщо темпи не будуть зменшуючи, то вже до кінця вересня всі сховища будуть заповнені на 93,5%.

За період з 1 по 17 серпня в сховище було закачано 1,9 млрд кубометрів блакитного палива. Також в АТ «Укртрансгаз» запевнили, що нинішня кількість газу перевищує те, що було з 2014 по 2019, в кожен з років. Найменша різниця - більше в 1,9 раз, а найбільша - в 2,1.

Довідка: система підземних сховищ АТ «Укртрансгаз» складається з 12 об'єктів.

Раніше повідомлялося про те, що українцям запропонували фіксувати ціну на газ на рік вперед і при цьому не оплачувати наперед. Такий тариф обіцяє бути вигідним.

Також ми писали і про те, що від газу відключать близько 140 тисяч багатоповерхових будинків. Що буде далі з жителями квартир, поки невідомо.