24 червня Ткаченко і Садовий відкрили львівський Leopolis Jazz Fest 2021

Вчора у Львові відбулося відкриття ювілейного десятого джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest. Фестиваль триватиме п'ять днів, за цей час він змінить три локації, на яких виступлять понад 200 музикантів з 18 країн світу.
Послухати джаз можна буде до 28 червня на трьох сценах: на площі Ринок, у дворі палацу Потоцьких і на сцені імені Едді Рознера в Парку культури.
Серед зіркових учасників фестивалю біг-бенд Jazz at Lincoln Center Orchestra під керівництвом Уїнтона Марсаліса, провідний джазовий музикант сучасності Камасі Вашингтон, американський трубач і композитор Кріс Ботті, британський співак і володар чотирьох Греммі SEAL.
Всього на Leopolis Jazz Fest 2021 виступлять близько 200 музикантів з 18 країн світу.
У День Конституції на сцену традиційно виходить український гурт. У цьому році 28 червня відбудеться концерт Pianoбой Jazz Live.
Відкриття Leopolis Jazz Fest 2021 відвідали мер Львова Андрій Садовий і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Послухати джаз можна буде до 28 червня на трьох сценах: на площі Ринок, у дворі палацу Потоцьких і на сцені імені Едді Рознера в Парку культури.
Серед зіркових учасників фестивалю біг-бенд Jazz at Lincoln Center Orchestra під керівництвом Уїнтона Марсаліса, провідний джазовий музикант сучасності Камасі Вашингтон, американський трубач і композитор Кріс Ботті, британський співак і володар чотирьох Греммі SEAL.
Всього на Leopolis Jazz Fest 2021 виступлять близько 200 музикантів з 18 країн світу.
У День Конституції на сцену традиційно виходить український гурт. У цьому році 28 червня відбудеться концерт Pianoбой Jazz Live.
Відкриття Leopolis Jazz Fest 2021 відвідали мер Львова Андрій Садовий і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Відзначимо, що всі гості і персонал заходу можуть перебувати без масок, оскільки обов'язковою умовою присутності є негативний тест на коронавірус.
Нагадаємо, міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021 щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Вперше він відбувся в 2011 році.
Щорічно фестиваль відвідують більше ніж 100 000 гостей з України та зарубіжжя. Через пандемію ювілейний Leopolis Jazz Fest перенесли з 2020 на 2021 рік.
Нагадаємо, міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021 щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Вперше він відбувся в 2011 році.
Щорічно фестиваль відвідують більше ніж 100 000 гостей з України та зарубіжжя. Через пандемію ювілейний Leopolis Jazz Fest перенесли з 2020 на 2021 рік.
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