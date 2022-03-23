24 червня Ткаченко і Садовий відкрили львівський Leopolis Jazz Fest 2021

17:40 25 червня Київ, Україна





Послухати джаз можна буде до 28 червня на трьох сценах: на площі Ринок, у дворі палацу Потоцьких і на сцені імені Едді Рознера в Парку культури.



Серед зіркових учасників фестивалю біг-бенд Jazz at Lincoln Center Orchestra під керівництвом Уїнтона Марсаліса, провідний джазовий музикант сучасності Камасі Вашингтон, американський трубач і композитор Кріс Ботті, британський співак і володар чотирьох Греммі SEAL.



Всього на Leopolis Jazz Fest 2021 виступлять близько 200 музикантів з 18 країн світу.



У День Конституції на сцену традиційно виходить український гурт. У цьому році 28 червня відбудеться концерт Pianoбой Jazz Live.



Відкриття Leopolis Jazz Fest 2021 відвідали мер Львова Андрій Садовий і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Вчора у Львові відбулося відкриття ювілейного десятого джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest. Фестиваль триватиме п'ять днів, за цей час він змінить три локації, на яких виступлять понад 200 музикантів з 18 країн світу.Послухати джаз можна буде до 28 червня на трьох сценах: на площі Ринок, у дворі палацу Потоцьких і на сцені імені Едді Рознера в Парку культури.Серед зіркових учасників фестивалю біг-бенд Jazz at Lincoln Center Orchestra під керівництвом Уїнтона Марсаліса, провідний джазовий музикант сучасності Камасі Вашингтон, американський трубач і композитор Кріс Ботті, британський співак і володар чотирьох Греммі SEAL.Всього на Leopolis Jazz Fest 2021 виступлять близько 200 музикантів з 18 країн світу.У День Конституції на сцену традиційно виходить український гурт. У цьому році 28 червня відбудеться концерт Pianoбой Jazz Live.Відкриття Leopolis Jazz Fest 2021 відвідали мер Львова Андрій Садовий і міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Для Львова джаз - це як кисень. Насолоджуйтеся прекрасною музикою, спілкуйтеся з друзями, яких ви давно не бачили. І пам'ятайте, поки є джаз - доти є Львів, поки є Львів - доти є джаз", - підкреслив Садовий.

Відзначимо, що всі гості і персонал заходу можуть перебувати без масок, оскільки обов'язковою умовою присутності є негативний тест на коронавірус.



Нагадаємо, міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021 щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Вперше він відбувся в 2011 році.



Щорічно фестиваль відвідують більше ніж 100 000 гостей з України та зарубіжжя. Через пандемію ювілейний Leopolis Jazz Fest перенесли з 2020 на 2021 рік.